Депутаты призвали отменить повышение утильсбора
30 сентября
Депутаты призвали отменить повышение утильсбора
Депутат Миронов: Утильсбор нужно оставить...
Интерьер Subaru Forester
30 сентября
Атмосферник, полный привод, гарантия: новая версия популярного «японца» уже в РФ
Subaru Forester шестого поколения начали...
Эти машины подорожают на 10 миллионов рублей
30 сентября
Эти машины подорожают на 10 миллионов рублей
Алиханов: Утильсбор на люксовые машины может...

Эти премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора

Топ-5 премиальных иномарок, которые не подорожают после 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России могут значительно возрасти цены на автомобили, попадающие под «параллельный импорт». Это произойдет из-за новой методики расчета утилизационного сбора, разработанной Минпромторгом.

BMW X1 18i
BMW X1 18i

Если проект будет одобрен, льготная ставка для физических лиц останется исключительно для автомобилей мощностью до 160 л.с., в то время как сбор на более мощные машины увеличится. Однако среди новых автомобилей премиум-класса есть модели, которые смогут избежать потенциального повышения цен с указанной даты.

Среди новых авто это Audi Q3 с мотором 1,6 л (160 л.с.), семиступенчатым роботом и ценой от 5 343 375 руб.

Подорожание также не затронет переднеприводный Audi A3 L с двигателем 1,5 л (160 л.с.), семиступенчатым роботом, цена стартует от 4 724 550 руб.

BMW 3-Series 320i
BMW 3-Series 320i

Роста цен не избегут и подержанные премиальные иномарки. Однако и здесь есть исключения. Например, трехлетние автомобили с пробегами меньше 20 тыс. км. Цены на них вряд ли увеличатся, даже если инициатива Минпромторга будет реализована.

  • BMW X1 18i. Мотор: 1,5 л (136 л.с.), коробка передач: семиступенчатый робот, цена: около 5 500 000 руб.
  • BMW 3-Series 320i. Мотор: 2 л (156 л.с.), коробка передач: восьмиступенчатый автомат, цена: около 4 800 000 руб.
  • Mercedes-Benz A-Class. Мотор: 1,3 л (150 л.с.), коробка передач: семиступенчатый робот, цена: около 3 200 000 руб.
Mercedes-Benz A-Class
Mercedes-Benz A-Class

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
30.09.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
0