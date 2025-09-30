Эти премиальные авто не подорожают из-за нового утильсбора

Топ-5 премиальных иномарок, которые не подорожают после 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России могут значительно возрасти цены на автомобили, попадающие под «параллельный импорт». Это произойдет из-за новой методики расчета утилизационного сбора, разработанной Минпромторгом.

BMW X1 18i

Если проект будет одобрен, льготная ставка для физических лиц останется исключительно для автомобилей мощностью до 160 л.с., в то время как сбор на более мощные машины увеличится. Однако среди новых автомобилей премиум-класса есть модели, которые смогут избежать потенциального повышения цен с указанной даты.

Среди новых авто это Audi Q3 с мотором 1,6 л (160 л.с.), семиступенчатым роботом и ценой от 5 343 375 руб.

Подорожание также не затронет переднеприводный Audi A3 L с двигателем 1,5 л (160 л.с.), семиступенчатым роботом, цена стартует от 4 724 550 руб.

BMW 3-Series 320i

Роста цен не избегут и подержанные премиальные иномарки. Однако и здесь есть исключения. Например, трехлетние автомобили с пробегами меньше 20 тыс. км. Цены на них вряд ли увеличатся, даже если инициатива Минпромторга будет реализована.

BMW X1 18i. Мотор: 1,5 л (136 л.с.), коробка передач: семиступенчатый робот, цена: около 5 500 000 руб.

Mercedes-Benz A-Class

