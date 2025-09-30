Эти машины подорожают на 10 миллионов рублей

Алиханов: Утильсбор на люксовые машины может составить 10 млн рублей к 2030 году

Премиум-автомобили будут облагаться утильсбором до 10 миллионов рублей к 2030 году.

Однако, с учетом макроэкономических факторов и инфляции, через пять лет эта сумма будет менее значительной в общих расходах на транспортное средство. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Он уточнил, что речь идет о ставке для легковых автомобилей старше трех лет с двигателем объемом более 3,5 литров и мощностью свыше 500 л.с., и ставки, о которых идет речь, будут пересчитаны к 2030 году. Среди моделей, подпадающих под новые правила, упоминаются Mercedes-Benz G-Class, все автомобили Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade.

Алиханов отметил, что такие машины являются не просто средством передвижения для потребителей. Он также добавил, что Минпромторг ранее представил проект постановления, которое вступит в силу с 1 ноября 2025 года и будет предусматривать новый механизм расчета утильсбора для легковых автомобилей.

