Эти машины подорожают на 10 миллионов рублей

30 сентября
30 сентября
30 сентября
Однако, с учетом макроэкономических факторов и инфляции, через пять лет эта сумма будет менее значительной в общих расходах на транспортное средство. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Он уточнил, что речь идет о ставке для легковых автомобилей старше трех лет с двигателем объемом более 3,5 литров и мощностью свыше 500 л.с., и ставки, о которых идет речь, будут пересчитаны к 2030 году. Среди моделей, подпадающих под новые правила, упоминаются Mercedes-Benz G-Class, все автомобили Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade.

Алиханов отметил, что такие машины являются не просто средством передвижения для потребителей. Он также добавил, что Минпромторг ранее представил проект постановления, которое вступит в силу с 1 ноября 2025 года и будет предусматривать новый механизм расчета утильсбора для легковых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
30.09.2025 
