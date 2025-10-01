Эти машины вошли в «Книгу рекордов России»: на что они способны

Exeed Exlantix установили национальный рекорд по дальности хода среди гибридов в РФ

Модели Exeed Exlantix ET и ES попали в «Книгу рекордов России», установив новый национальный рекорд по дальности хода на гибридных автомобилях без подзарядки и дозаправки.

Кроссовер Exeed Exlantix ET проехал 1361,6 км, а седан ES – 1486,4 км. Маршрут проходил по Калининградской области в условиях, близких к реальным, по утверждению представителей китайского бренда. Средняя скорость во время тестирования составила 70 км/ч при температуре от 8 до 17 °C на различных покрытиях.

Использование системы рекуперативного торможения позволило сохранить 42% энергии, а средний расход составил 14,2 кВт⋅ч на 100 км. Турбодвигатель работал в экономичном режиме 35–40% времени, в то время как электромоторы обеспечивали основную мощность (60–70%).

Exlantix ET

Измерения проходили под наблюдением независимой экспертной комиссии с непрерывной видеофиксацией, опечатанным топливным баком и замерами энергопотребления каждые 100 км. Тестирование продолжалось до тех пор, пока заряд батареи не снизился до 1%. Финишным пунктом маршрута стала Куршская коса.

Обе модели имеют последовательную гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового турбодвигателя и двух электромоторов, которые в сумме развивают 469 л.с. Разгон до 100 км/ч для кроссовера занимает 4,8 секунды, а для седана – 4,6 секунды.

Exeed Exlantix ET и ES появились на российском рынке летом этого года.

Exlantix ES

