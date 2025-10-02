Выпущен первый летающий Geely

Дочерняя компания Geely начала производство прототипов для воздушного такси

Компания Aerofugia, входящая в концерн Geely, успешно завершила производство первого предсерийного экземпляра своего воздушного такси AE200-100 на конвейере. Это транспортное средство, предназначенное для перевозки до шести пассажиров, планируют использовать в качестве городского воздушного такси.

Компания намерена начать массовое производство и реализацию этих аппаратов для гражданского рынка, но перед этим им предстоит пройти ряд испытаний.

Модель представляет собой коптер с размахом крыльев 14,5 метра, длиной 9 метров и высотой 4,6 метра. Винты, расположенные на пилонах, обеспечивают ему возможность полета на расстояние до 200 километров с крейсерской скоростью 248 км/ч.

Технология конвейерного производства будет применяться для сертификации предсерийных моделей. Массовое производство AE200-100 запланировано на 2026 год, при этом компания уже получила более тысячи коммерческих предзаказов. Также Aerofugia намерена расширить модельный ряд, открыв новую сборочную площадку в Чэнду.

Geely AE200-100

