Выпущен первый летающий Geely
Дочерняя компания Geely начала производство прототипов для воздушного такси
Как быстро начинают ржаветь «китайцы»? Наблюдение эксперта
Выпущен первый летающий Geely

Дочерняя компания Geely начала производство прототипов для воздушного такси

Компания Aerofugia, входящая в концерн Geely, успешно завершила производство первого предсерийного экземпляра своего воздушного такси AE200-100 на конвейере. Это транспортное средство, предназначенное для перевозки до шести пассажиров, планируют использовать в качестве городского воздушного такси.

Компания намерена начать массовое производство и реализацию этих аппаратов для гражданского рынка, но перед этим им предстоит пройти ряд испытаний.

Модель представляет собой коптер с размахом крыльев 14,5 метра, длиной 9 метров и высотой 4,6 метра. Винты, расположенные на пилонах, обеспечивают ему возможность полета на расстояние до 200 километров с крейсерской скоростью 248 км/ч.

Технология конвейерного производства будет применяться для сертификации предсерийных моделей. Массовое производство AE200-100 запланировано на 2026 год, при этом компания уже получила более тысячи коммерческих предзаказов. Также Aerofugia намерена расширить модельный ряд, открыв новую сборочную площадку в Чэнду.

Geely AE200-100
Geely AE200-100
Источник: Electrive

Ушакова Ирина
02.10.2025
Фото:Geely
02.10.2025 
Фото:Geely
