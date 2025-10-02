Эти иномарки останутся доступными после роста утильсбора

Топ-10 премиальных авто, которым не грозит подорожание 1 ноября

С 1 ноября в России может начать применяться новая методика расчета утилизационного сбора, что приведет к повышению цен на ввозимые автомобили мощностью свыше 160 л.с., особенно среди моделей премиум-класса. Тем не менее, некоторые автомобили смогут избежать подорожания.

Среди них компактный кроссовер Buick Encore GX, который может оснащаться либо 1,2-литровым турбомотором мощностью 139 л.с., либо 1,3-литровым агрегатом с 157 л.с. В зависимости от выбранного двигателя, автомобиль комплектуется либо вариатором, либо 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также предлагается с передним или полным приводом. Цены на данную модель в США начинаются с 2,3 млн рублей.

В числе доступных автомобилей также значится Honda Civic. Этот седан нового поколения представлен с надежным 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и вариатором, а привод у него передний, что делает его отличным вариантом для городских условий. Его стартовая цена в Америке составляет около 2,1 млн рублей. Также в списке популярный седан Hyundai Elantra, который обладает 2.0-литровым двигателем мощностью 147 л.с. Он укомплектован бесступенчатой трансмиссией и передним приводом, а его цена в США начинается с 1,9 млн рублей.

Южнокорейские производители также предлагают российским клиентам автомобили с менее мощными моторами. Стильный городской кроссовер Hyundai Kona доступен на корейском рынке с 2,0-литровым двигателем мощностью 149 л.с. и вариатором. Этот практичный и современный автомобиль стоит от 1,5 млн рублей, что достаточно приемлемо. Его соплатформенный товарищ Kia Seltos также имеет 149-сильный двухлитровый мотор и вариатор, стоимость которого начинается с 1,9 млн рублей, что делает его одним из самых востребованных кроссоверов в своем классе. Даже бизнес-седан Kia K5 может стать доступным выбором, так как он оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Цена на этот автомобиль в Корее начинается от 1,7 млн рублей.

Несмотря на импортные ограничения, европейские автомобили продолжают поступать в Россию через параллельный импорт, включая модели, не затронутые новым утильсбором. Популярный компакт-кроссовер Volkswagen T-Roc представлен с 1,5-литровым «мягким» гибридом, предлагающим варианты мощности 116 и 150 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и стоит в Европе от 3 млн рублей.

Премиальный хэтчбек или седан Audi A3 в базовых комплектациях также имеет 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. и доступен для ценителей комфорта по цене от 35 650 евро в Германии. Модель A-Class от Mercedes в базовом исполнении оснащена 1,3-литровым двигателем на 136 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Цена на этот престижный автомобиль в Европе составляет около 3,3 млн рублей. Для поклонников баварской марки также есть вариант – переднеприводный хэтчбек с 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 150 л.с., его стоимость начинается от 3,7 млн рублей.

