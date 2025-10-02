#
Доступные подержанные иномарки: какие подешевели, а какие подорожали в этом году

110km: как изменились цены на иномарки с пробегом за 2025 год

В 2022 году наблюдался массовый уход ряда иностранных автопроизводителей из России, что привело к заметным изменениям на рынке автомобилей.

Китайские бренды пришли на смену ушедшим компаниям, однако часть российских покупателей все еще предпочитает знакомые корейские и европейские модели. На сегодняшний день эти автомобили доступны исключительно через вторичный рынок, поскольку официальные поставки отсутствуют.

В 2020 году бюджетные седаны Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia и Renault можно было приобрести по цене ниже миллиона рублей, но с начала 2022 года цены на подержанные машины значительно возросли.

Согласно информации портала 110km, цена Volkswagen Polo, который ранее собирался в Калуге, сейчас составляет в среднем 1 471 491 рубль за модель 2020 года. С начала года цена на этот седан уменьшилась на 9%.

Схожая ситуация наблюдается и с пятилетними лифтбеками Skoda Rapid, которые сейчас продаются за 1 511 658 рублей, что на 9% ниже, чем годом ранее.

Такой же подешевевший бюджетный седан Renault Logan стал доступнее на 13%, и его стоимость теперь составляет 1 038 460 рублей.

Корейский Kia Rio, пользующийся популярностью, также стал дешевле на 20% по сравнению с 2024 годом и стоит 1 364 383 рубля. Тем не менее, на российском рынке продолжают продаваться новые автомобили, среди которых Solaris KRS, выпускаемый на заводе в Санкт-Петербурге.

Цены на пятилетние Hyundai Solaris также показывают снижение на 15% по сравнению с предыдущим годом, их стоимость составляет 1 507 140 рублей. Портал отмечает, что такое падение связано с возобновлением производства данной модели на предприятии «АГР», где она выпускается под маркой Solaris HS.

Skoda Rapid
Hyundai Solaris
Kia Rio
Renault Logan
Volkswagen Polo
Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.

Источник:  110km
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
02.10.2025 
