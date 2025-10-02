Доступные подержанные иномарки: какие подешевели, а какие подорожали в этом году

110km: как изменились цены на иномарки с пробегом за 2025 год

В 2022 году наблюдался массовый уход ряда иностранных автопроизводителей из России, что привело к заметным изменениям на рынке автомобилей.

Китайские бренды пришли на смену ушедшим компаниям, однако часть российских покупателей все еще предпочитает знакомые корейские и европейские модели. На сегодняшний день эти автомобили доступны исключительно через вторичный рынок, поскольку официальные поставки отсутствуют.

В 2020 году бюджетные седаны Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia и Renault можно было приобрести по цене ниже миллиона рублей, но с начала 2022 года цены на подержанные машины значительно возросли.

Согласно информации портала 110km, цена Volkswagen Polo, который ранее собирался в Калуге, сейчас составляет в среднем 1 471 491 рубль за модель 2020 года. С начала года цена на этот седан уменьшилась на 9%.

Схожая ситуация наблюдается и с пятилетними лифтбеками Skoda Rapid, которые сейчас продаются за 1 511 658 рублей, что на 9% ниже, чем годом ранее.

Такой же подешевевший бюджетный седан Renault Logan стал доступнее на 13%, и его стоимость теперь составляет 1 038 460 рублей.

Корейский Kia Rio, пользующийся популярностью, также стал дешевле на 20% по сравнению с 2024 годом и стоит 1 364 383 рубля. Тем не менее, на российском рынке продолжают продаваться новые автомобили, среди которых Solaris KRS, выпускаемый на заводе в Санкт-Петербурге.

Цены на пятилетние Hyundai Solaris также показывают снижение на 15% по сравнению с предыдущим годом, их стоимость составляет 1 507 140 рублей. Портал отмечает, что такое падение связано с возобновлением производства данной модели на предприятии «АГР», где она выпускается под маркой Solaris HS.

