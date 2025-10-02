В России сильно снизились продажи новых машин

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России упали на 25%

Согласно данным Минпромторга, продажи новых легковых, легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов в России за период с января по сентябрь 2025 года уменьшились на 25%, составив 1,014 миллиона единиц. Рынок новых отечественных автомобилей снизился на 5%, достигнув 556,9 тысячи автомобилей.

Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев составил 890,3 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) продажи составили 75,5 тысячи единиц (-21%), грузовых автомобилей – 40,3 тысячи (-56%), автобусов – 8,1 тысячи (-45%).

В сентябре 2025 года продажи новых транспортных средств сократились на 20% по сравнению с прошлым годом, составив 136,6 тысячи штук. Кроме того, это на 1% больше, чем в августе 2025 года. Из них легковых автомобилей было реализовано 122,1 тысячи, что на 18% меньше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Продажи LCV снизились на 23% в годовом выражении, но увеличились на 8% по сравнению с августом, составив 9,1 тысячи штук. Продажи грузовых автомобилей в сентябре также упали на 57% в годовом сравнении и на 4% по сравнению с августом, составив 4,4 тысячи единиц. В сентябре было продано 1,1 тысячи автобусов, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом.

Рынок новых электромобилей за девять месяцев составил 8,7 тысячи единиц, что на 43% ниже показателей того же периода 2024 года (15,2 тысячи единиц). Доля автомобилей, произведенных в России, увеличилась до 30% по сравнению с 19% годом ранее.

«Доля российской техники по итогам января – сентября 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре объемы реализации автомобилей, произведенных на территории РФ, составили 73,6 тысячи единиц, что почти на 5% больше, чем в сентябре 2024 года. В то же время за месяц было реализовано 62,9 тысячи импортных автомобилей, что на 38% меньше, чем в сентябре 2024 года,» – прокомментировали в министерстве.

