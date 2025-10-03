Лайфхаки, как навсегда победить запотевание стекол

#
Запотевшие стекла – это не просто мелкая неприятность, а реальная угроза безопасности.

Все дело в конденсате: влажный воздух салона оседает на холодном стекле, создавая непрозрачную пленку. Виной всему мокрые коврики, снег на одежде и даже наше дыхание, напоминают эксперты издания Pravda.Ru.

Магазинные антифоги часто подводят, оставляя разводы, а проветривать в лютый мороз – не вариант. Но есть проверенные народные методы, которые порой творят чудеса. Например, гель для бритья или средство для мытья посуды, аккуратно нанесенные и отполированные сухой тряпкой, создают невидимый барьер для влаги. Еще один верный союзник – обычный спирт, который быстро испаряется и не оставляет следов.

Однако никакое средство не сработает, если в салоне царит влажность. Главный секрет успеха – это комплексный подход. Всегда просушивайте коврики, не забывайте включать кондиционер для осушения воздуха даже зимой и следите за исправностью вентиляции.

Помните, что если стекла потеют постоянно, возможно, проблема кроется глубже – в утечке антифриза или износе уплотнителей. В таком случае лайфхаки бессильны и нужна помощь специалиста.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
03.10.2025 
Фото:Depositphotos
