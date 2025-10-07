Импорт машин с пробегом из Китая растет рекодными темпами: что везут

Аналитик Целиков: Ввоз подержанных авто из КНР в Россию вырос в 4 раза

Поставки подержанных автомобилей из Китая в Россию продолжают демонстрировать рост. В сентябре текущего года было ввезено 9,9 тысячи легковых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с августом, когда их было 7,85 тысячи, и почти в четыре раза выше показателя сентября 2022 года, составившего 2,45 тысячи. Об этом сообщил Сергей Целиков, глава «Автостата».

Согласно данным аналитика, основное количество поставок пришлось на автомобили марок Toyota (1793 шт.), Honda (1389 шт.) и Volkswagen (1372 шт.). В десятку наиболее популярных брендов также вошли BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval.

Среди подержанных автомобилей, ввезенных из Китая, наиболее востребованными моделями стали Toyota Corolla (471 шт.), Toyota RAV4 (428), Honda Breeze (295), BMW X3 (285) и Honda CR-V (274).

Доля китайских подержанных автомобилей в общем объеме импорта в сентябре составила 20,4%. Эксперты связывают увеличение интереса к китайским машинам с расширением разнообразия моделей и стабильностью логистических цепочек.

