#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Skoda Fabia 130
7 октября
177 л.с., 228 км/ч: чешская компания показала самую быструю версию своей модели
Компания Skoda представила самую быструю Fabia...
Mitsubishi Outlander
7 октября
Легендарный «японец» вернется в Россию? Компания продлила патент на автомобиль
Компания Mitsubishi продлила российский патент...
Москвич 3 блогера Давидыча
7 октября
Пожар 1000-сильного Москвича 3 прокомментировали на заводе
На заводе «Москвич» высказались о пожаре в...

Импорт машин с пробегом из Китая растет рекодными темпами: что везут

Аналитик Целиков: Ввоз подержанных авто из КНР в Россию вырос в 4 раза

Поставки подержанных автомобилей из Китая в Россию продолжают демонстрировать рост. В сентябре текущего года было ввезено 9,9 тысячи легковых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с августом, когда их было 7,85 тысячи, и почти в четыре раза выше показателя сентября 2022 года, составившего 2,45 тысячи. Об этом сообщил Сергей Целиков, глава «Автостата».

Рекомендуем
Серьезный внедорожник от 1 млн рублей: за что его (не) любят в России

Согласно данным аналитика, основное количество поставок пришлось на автомобили марок Toyota (1793 шт.), Honda (1389 шт.) и Volkswagen (1372 шт.). В десятку наиболее популярных брендов также вошли BMW, Audi, Hyundai, Changan, Geely, Kia и Haval.

Среди подержанных автомобилей, ввезенных из Китая, наиболее востребованными моделями стали Toyota Corolla (471 шт.), Toyota RAV4 (428), Honda Breeze (295), BMW X3 (285) и Honda CR-V (274).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Доля китайских подержанных автомобилей в общем объеме импорта в сентябре составила 20,4%. Эксперты связывают увеличение интереса к китайским машинам с расширением разнообразия моделей и стабильностью логистических цепочек.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые дешевые минивэны в РФ.

Источник:  Telegram-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
07.10.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0