Мотор 2.3 и МКП – у этого надежного корейского внедорожника немецкий характер

Эксперт «За рулем» Зиновьев рассказал, как выбрать SsangYong Kyron с пробегом

Для тех, кто ищет доступный внедорожник за сумму до полутора миллионов рублей и не старше 15 лет, одним из наиболее подходящих вариантов может стать SsangYong Kyron.

Эта модель выпускалась вплоть до 2015 года, и на российском рынке чаще всего встречаются версии с подключаемым полным приводом и понижающей передачей, которые были собраны во Владивостоке, хотя есть машины и с другими типами привода, завезенные с других рынков.

Практически все предлагаемые на вторичке Кайроны укладываются в заданный бюджет, причем нередко можно найти экземпляры с довольно скромным пробегом в пределах 50–100 тысяч километров.

SsangYong Kyron

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Моторы – лицензионные от Мерседеса. В России предлагали бензиновый 2.3 (150 л. с.) и дизель 2.0 (141 л. с.). У дизеля лучше тяга, но в корейском исполнении он не особо надежен: цепь ГРМ растягивается к 100 тысяч км, натяжители вдвое быстрее, течет теплообменник, очень нервная топливная система.

Атмосферник по надежности лучше, а служит те же 350 тысяч км. Проблемы, в основном, возрастные, вызревают после 150 тысяч км. Портит картину союз с австралийским автоматом BTR, тогда как у дизеля – несгибаемый мерседесовский 722.6.

SsangYong Kyron

С точки зрения оборудования Kyron может предложить действительно богатое оснащение, а список его частых поломок невелик – разве что регулярно перегорают лампочки и подвержены коррозии радиаторы. К этому добавляются определенные сложности с поиском и поставками некоторых запчастей.

Таким образом, наиболее приемлемым выбором выглядит версия Кайрона с бензиновым мотором и механической коробкой передач.

О других интересных вариантах внедорожников за 1,5 млн на вторичке читайте в полной версии статьи.