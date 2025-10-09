#
Разборка неделиЖурнал на домКак привезти автоГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Каков предел эксплуатации комплекта зимних шин: ответ эксперта
9 октября
Каков предел эксплуатации комплекта зимних шин: ответ эксперта
Эксперт Попов: на зимних шинах нельзя ездить,...
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор
9 октября
Семье — семь мест. Многодетным могут простить утильсбор
Общественная палата за отмену утильсбора на...
На каком расстоянии от камеры должен стоять предупреждающий знак?
9 октября
На каком расстоянии от камеры должен стоять предупреждающий знак?
Глава ГАИ рассказал, где устанавливают дорожный...

Каков предел эксплуатации комплекта зимних шин: ответ эксперта

Эксперт Попов: на зимних шинах нельзя ездить, если протектор менее 4 мм

Срок эксплуатации зимних шин зависит от состояния их протектора. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

Рекомендуем
Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Он пояснил, что существует четкий законодательно установленный критерий, определяющий, как долго можно использовать один и тот же комплект зимней резины, называемый остаточной глубиной рисунка протектора. Для зимних шин минимально допустимый показатель глубины протектора составляет 4 мм, в то время как для летних он равен 1,6 мм.

Если глубина протектора меньше 4 мм, эксплуатация шин недопустима. Новые шины следует устанавливать также при наличии неравномерного износа, «грыж», лысин на поверхности протектора или если корд становится видимым.

Попов отметил, что шины могут терять свои свойства не только от сильного износа, но и из-за наличия грибка, который разрушает каучук, что приводит к их распаду.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рейтинг самых проходимых кроссоверов на российском рынке
Штраф за отсутствие ОСАГО за каждый проезд под камерой...
Насколько быстро ржавеют «китайцы»: наблюдения эксперта
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  RT
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:freepik / Dragana_Gordic
09.10.2025 
Фото:freepik / Dragana_Gordic
Поделиться:
Оцените материал:
0