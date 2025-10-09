Каков предел эксплуатации комплекта зимних шин: ответ эксперта

Эксперт Попов: на зимних шинах нельзя ездить, если протектор менее 4 мм

Срок эксплуатации зимних шин зависит от состояния их протектора. Об этом рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

Он пояснил, что существует четкий законодательно установленный критерий, определяющий, как долго можно использовать один и тот же комплект зимней резины, называемый остаточной глубиной рисунка протектора. Для зимних шин минимально допустимый показатель глубины протектора составляет 4 мм, в то время как для летних он равен 1,6 мм.

Если глубина протектора меньше 4 мм, эксплуатация шин недопустима. Новые шины следует устанавливать также при наличии неравномерного износа, «грыж», лысин на поверхности протектора или если корд становится видимым.

Попов отметил, что шины могут терять свои свойства не только от сильного износа, но и из-за наличия грибка, который разрушает каучук, что приводит к их распаду.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.