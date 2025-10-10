Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Повышение утильсбора повлечет снижение качества жизни граждан

Эксперт Шапарин: Из-за нового утильсбора ФТС недополучит сотни млрд рублей

Повышение утилизационного сбора, которое состоится 1 ноября 2025 года, значительно повлияет на автопарк России, а также приведет к ухудшению качества жизни россиян.

Об этом рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

Комментарий эксперта

Антон Шапарин, вице-президент «Национального автомобильного союза»:

– Повышение утильсбора на иномарки приведет к увеличению темпов старения автопарка страны и, как следствие, снижению качества жизни граждан. Нам нужно защищать рынок только в тех сегментах, где есть сильные отечественные производители, а во всех остальных случаях нужно обеспечить мобильность.

Эксперт подчеркнул, что введение утильсбора приведет к недополучению Федеральной таможенной службой нескольких сотен миллиардов рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, учитывая географическую специфику России и большой отложенный спрос, повышение утилизационного сбора необоснованно.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Моржаретто отметил, что в истории существовали случаи введения заградительных финансовых барьеров для приобретения транспорта, но такие действия предпринимались в маленьких странах с большим населением.

В 2024 году из-за резкого повышения утильсбора пострадал авторынок: спрос упал на 30%, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в октябре в РФ установлен рекорд по спросу на шиномонтаж.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 374
10.10.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0