Новый утильсбор: почему большинству россиян не стоит волноваться

Эксперт Беленький: Для 90% популярных моделей авто утильсбор остается прежним

Повышение утильсбора в 2025 году коснется в основном мощных автомобилей (свыше 160 л.с.) и авто, ввозимых физлицами, включая гибриды и электромобили высокой мощности. Автомобили Lada, Haval Jolion, Chery Tiggo, Omoda и другие модели локальной сборки останутся в прежнем ценовом диапазоне, отмечает директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT Борис Беленький.

Что такое утильсбор и зачем его повышают

Мотор прослужит долго — рассказываем, как этого добиться без лишних трат

Утилизационный сбор – это государственный платеж, включённый в стоимость каждого автомобиля при его выпуске или ввозе в Россию.

Официально он предназначен для утилизации старых машин, но на деле стал фискальным инструментом поддержки отечественного автопрома и ограничения импорта.

Осенью 2025 года Минпромторг планирует ввести новую шкалу расчета утильсбора, которая теперь будет учитывать мощность двигателя.

Пороговое значение – 160 лошадиных сил

Для автомобилей мощностью ниже этого уровня ставки сохранятся:

  • новые авто – 3400 ₽
  • старше трех лет – 5200 ₽

Что именно изменится

Главное нововведение – прогрессивная шкала утильсбора по мощности двигателя.

Для машин свыше 160 л.с. сбор возрастет кратно.

К примеру:

  • Kia Sorento 2.5 (194 л.с.) – утильсбор вырастет с 3400 ₽ до примерно 1,9 млн ₽ при ввозе физлицом;
  • Geely Monjaro 2.0T, Exeed TXL/VX, Toyota Camry 2.5 – аналогичный рост до 1,5–2 млн ₽;
  • электромобили и гибриды с высокой мощностью также попадают под повышенные ставки.

При этом массовые автомобили мощностью до 160 л.с. и официально собранные в России останутся по действующим ставкам.

Кого реально затронет повышение

  • Физических лиц, ввозящих автомобили мощнее 160 л.с. Речь о параллельном импорте – то есть о покупке машин самостоятельно за границей.
  • Мощные гибриды и электромобили. Zeekr, Li Auto, BYD Han и другие мощные EV попадут под повышенный коэффициент.
  • Некоторые «серые» схемы ввоза для юридических лиц. Импортеры таких авто столкнутся с ростом издержек и будут перекладывать их на покупателей.

Кто не почувствует изменений

  • Lada (Granta, Vesta, Niva) – утильсбор не меняется, цены останутся прежними.
  • Китайские массовые модели до 160 л.с. – Haval Jolion, Chery Tiggo 4/7 Pro, Omoda C5, Geely Coolray.
  • Автомобили локальной сборки – сбор будет компенсирован мерами поддержки, цена не изменится.
  • Большинство покупателей: доля авто мощнее 160 л.с. в структуре продаж – менее 10 %.

Почему массовые авто не подорожают

  • Ставка до 160 л.с. не меняется. Для 90 % популярных моделей (в том числе российских и китайских) утильсбор остается прежним.
  • Госпрограммы сдержат рост. Льготное кредитование и сборка внутри России позволяют компенсировать возможные изменения.
  • Основное влияние окажет не утильсбор, а курс и логистика. Даже если цены немного вырастут, причиной станут валютные колебания, а не новая шкала утиля.

Комментарий эксперта

Борис Беленький, директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса CARCRAFT:

Если проект утвердят без изменений, цены на большинство автомобилей сохранятся, а рост затронет лишь небольшую нишу мощных иномарок. Минпромторг заявляет, что доступность массовых категорий не ухудшится, а повышение направлено на корректировку ставок по верхнему диапазону.

Повышение утильсбора в 2025 году не приведет к массовому росту цен. Удар придется на сегмент мощных автомобилей при личном ввозе, а не на бюджетные или локальные модели.

Покупателям массовых авто беспокоиться не о чем: Lada, Chery, Haval, Geely и Omoda останутся в привычных ценовых диапазонах.

А вот тем, кто планировал ввозить мощные кроссоверы или гибриды самостоятельно, стоит поторопиться – до вступления новой шкалы в силу.

