Патриот или этот «брутал» с японскими корнями? Не спешите с ответом!

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного Great Wall Hover H5

Рассказывая о самых доступных рамных внедорожниках, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев начинает с супербюджетных вариантов, то есть с представителей отечественного и китайского автопромов.

В самом деле, если Патриот по каким-то причинам вам не мил, взгляд неминуемо падет на это: Great Wall Hover H5. Как отмечает Зиновьев, в данный момент на рынке машин с пробегом нет «пятых» Ховеров дороже 1,4 рублей, большинство – дешевле 800 тысяч. Кажется достаточным аргументом, чтобы присмотреться получше: олдскульное шасси Isuzu Axiom, длина 4649 мм, клиренс 200 мм, багажник 810 литров...

Great Wall Hover H5

У нас этих красавцев продавали с 2011 по 2015 год. Дизельные версии с автоматом комплектовались полным приводом с муфтой и без понижайки. Во всех остальных Part Time и понижающая передача. Так стоит ли рассматривать Hover H5 как альтернативу видавшему виды Патриоту?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Атмосферник 2.4 (127 или 136 л. с.) с чугунным блоком – адаптированный Mitsubishi 4G69.

Сложный привод ГРМ с двумя ремнями и балансирными валами, капризные гидрокомпенсаторы, частые пробои прокладки ГБЦ, не очень надежна водяная помпа, вечно текут сальники. Служит 300 тысяч км, сочетается только с МКП.

У дизеля 2.0 (143 или 150 л. с.) тоже немало проблем: и пробои прокладки, и клапан EGR, форсунки не всегда выдерживают 100 тысяч км. Часты перегревы из-за воздушных пробок в системе охлаждения.

Пятиступенчатый автомат 5R35 надежен и долговечен. Из механических коробок предпочтительна шестиступенчатая. У пятиступки к 150 тысячам км сдаются подшипники валов.

Частые мелкие поломки возрастного Ховера – норма. Многие связаны с электрикой: разъемы и контакты закисают или просто разрушаются. Оснащение заметно богаче, чем у Патриота. А вот коррозионная стойкость почти такая же, и материалы салона – так себе. Вердикт: немногим лучше Патриота.

В общем, решайте сами, а лучше загляните в статью «За рулем» про недорогие рамники на полном приводе – мы тут огласили весь список.

Great Wall Hover H5