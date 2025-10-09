#
>
Назван самый доступный рамный внедорожник — всего 1 млн рублей

«За рулем» рассказал о нюансах выбора внедорожника УАЗ Патриот с пробегом

Эксперт «За рулем» изучил рынок подержанных рамных внедорожников с ценой до 1,5 млн рублей – и назвал лучшие варианты.

Надежные внедорожники от 800 тыс. рублей — рейтинг «За рулем»

Скорее всего, задумавшийся о покупке недорогого внедорожника автомобилист первым делом обратит внимание на отечественного производителя. Так делает и эксперт, начиная свой рассказ с хорошо известного УАЗа Патриот. Впрочем, так ли он хорошо известен? Да, давно примелькавшаяся внешность, подключаемый полный привод с понижайкой (на асфальте переднюю ось нужно отключать), выдающиеся возможности на бездорожье...

И еще один однозначный плюс, коего нет более ни у одного из героев статьи: за 1–1,5 млн рублей по Патриоту полно предложений с пробегами до 100 тысяч км... А минусы будут?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В 2021–2022 годах дизельные Патриоты не выпускали. Единственный мотор – бензиновый атмосферный ЗМЗ‑409052 (150 л.с.). Распределенный впрыск, чугунный блок, гидрокомпенсаторы, вполне жизнестойкий цепной привод ГРМ. Рекомендованное топливо – АИ‑95.

Основные проблемы связаны с утечками масла и антифриза, довольно часто подводят катушки зажигания. Ходит свыше 250 тысяч км.

Примерно столько же держится механическая 5-ступенчатая коробка передач Dymos T032E. Шестиступенчатый гидроавтомат Punch 6L50 – тоже. Несложен, рассчитан на крутящий момент моторов V6, и здесь работает в льготных условиях.

Коррозия у Патриота вездесуща. Перечень типичных поломок длинен. Компенсируется простотой многих видов ремонта и доступностью запчастей. Вердикт – аналога дешевле не найти.

А если не Патриот, то что, спросите вы. Ответы – в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
09.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+16