Какие машины перестанут пользоваться спросом из-за нового утильсбра

Эксперт Житнухин: После 1 ноября с рынка РФ могут уйти корейские кроссоверы

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что корейские кроссоверы могут исчезнуть с российского рынка из-за новых правил утильсбора.

Модели премиум-класса, такие как Mercedes-Benz G, GLE, GLS и BMW X7, значительно подорожают.

«Кроме того, многие доступные бренды, такие как Geely, также столкнутся с трудностями, так как возрастание расходов сделает покупку менее привлекательной», – добавил он.

Утильсбор предназначен для финансирования программ поддержки отечественного автомобилестроения и экологических инициатив. Однако новое решение создает серьезные проблемы для автовладельцев, делая покупку качественных зарубежных автомобилей более сложной, что может привести к снижению интереса потребителей к российскому авторынку.

В свою очередь, директор направления «Авилон Премиум» АГ «Авилон» Николай Баскаков считает, что введение новой методики утилизационного сбора не приведет к исчезновению автомобилей с российского рынка. «Если человек хочет купить машину, он это сделает», – отметил он, упоминая модели типа BMW X5M, X6M и Mercedes-Benz GLS 63 AMG.

С 1 ноября 2025 года Министерство промышленности и торговли планирует внедрить новый порядок расчета утилизационного сбора, который будет определяться не по объему, а по мощности двигателя автомобиля. Льготы останутся только для машин мощностью до 160 л.с., тогда как более мощные модели перейдут на коммерческие ставки.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Чехии начали продавать внедорожник Lada Niva по цене от 1,9 млн рублей.

Источник:  «Российская газета»
10.10.2025 
