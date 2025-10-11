Езда без ОСАГО будет стоить сотни тысяч рублей
Осень в самом разгаре, а мы в самой гуще автомобильных новостей. «Разборка недели» не только собрала самые важные из них, но и сделала разбор событий вместе с экспертами.
В этом выпуске:
- Водителей без ОСАГО планируют штрафовать за каждый проезд под камерами. Сколько заплатит водитель без полиса и насколько это законно? Разбираемся с юристом.
- Niva Travel получила новый 8-клапанный «движок» объемом 1,8 л. Хватит ли мощности? Комментирует эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.
- Гибридный кроссовер Exlantix ET установил рекорд дальности пробега.
- Многодетных хотят освободить от утильсбора на вместительные автомобили. Повысит ли это рождаемость?
- Автомобили летают и плавают. В России запатентовали модель летающего электромобиля. Серийный образец обойдется в 5 млрд. рублей.
- Наша «Нива», которая умеет ездить по дну озера. Видео из золотой коллекции «За рулем». Комментирует участник событий.
- Поменяет ли Александр Виноградов колесо на «Валдае 18»?
11.10.2025
