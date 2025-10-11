Езда без ОСАГО будет стоить сотни тысяч рублей

Новая реальность
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Осень в самом разгаре, а мы в самой гуще автомобильных новостей. «Разборка недели» не только собрала самые важные из них, но и сделала разбор событий вместе с экспертами.


В этом выпуске:

  • Водителей без ОСАГО планируют штрафовать за каждый проезд под камерами. Сколько заплатит водитель без полиса и насколько это законно? Разбираемся с юристом.
  • Niva Travel получила новый 8-клапанный «движок» объемом 1,8 л. Хватит ли мощности? Комментирует эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.
  • Гибридный кроссовер Exlantix ET установил рекорд дальности пробега.
  • Многодетных хотят освободить от утильсбора на вместительные автомобили. Повысит ли это рождаемость?
  • Автомобили летают и плавают. В России запатентовали модель летающего электромобиля. Серийный образец обойдется в 5 млрд. рублей.
  • Наша «Нива», которая умеет ездить по дну озера. Видео из золотой коллекции «За рулем». Комментирует участник событий.
  • Поменяет ли Александр Виноградов колесо на «Валдае 18»?

«За рулем»
11.10.2025 
