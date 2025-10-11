Езда без ОСАГО будет стоить сотни тысяч рублей

Осень в самом разгаре, а мы в самой гуще автомобильных новостей. «Разборка недели» не только собрала самые важные из них, но и сделала разбор событий вместе с экспертами.



В этом выпуске: Водителей без ОСАГО планируют штрафовать за каждый проезд под камерами. Сколько заплатит водитель без полиса и насколько это законно? Разбираемся с юристом.

Niva Travel получила новый 8-клапанный «движок» объемом 1,8 л. Хватит ли мощности? Комментирует эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Гибридный кроссовер Exlantix ET установил рекорд дальности пробега.

Многодетных хотят освободить от утильсбора на вместительные автомобили. Повысит ли это рождаемость?

Автомобили летают и плавают. В России запатентовали модель летающего электромобиля. Серийный образец обойдется в 5 млрд. рублей.

Наша «Нива», которая умеет ездить по дну озера. Видео из золотой коллекции «За рулем». Комментирует участник событий.

