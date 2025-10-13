#
Популярный кроссовер Geely готов к началу продаж в РФ после рестайлинга

Обновленный Geely Monjaro белорусской сборки получил ОТТС для стран ЕАЭС

Обновленный кроссовер Geely Monjaro, собранный в Беларуси, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В автомобиле появилась новая цветовая гамма кузова, новые колесные диски, переработанный интерьер и подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов.

Первые автомобили уже поступили в автосалоны Беларуси, а старт продаж ожидается в ближайшее время. Цена на обновленный Monjaro значительно упала по сравнению с предшествующей версией и составляет 127 900 белорусских рублей (BYN), что соответствует примерно 3 500 000 рублей в России.

В качестве силового агрегата используется 2-литровый двигатель мощностью 238 лошадиных сил, который является преемником моторов Volvo Drive-E. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin, а полный привод подключается с помощью муфты компании BorgWarner.

Geely Monjaro 2026
Geely Monjaro 2026

В России модель доступна у официальных дилеров в трех комплектациях, цены варьируются от 4 290 000 до 5 052 000 рублей, не включая акции и специальные предложения. Базовая версия включает множество полезных опций.

Geely Monjaro 2026
Geely Monjaro 2026
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Китайские автомобили»
