Новинки, роботакси и чемпионский болид – Nissan покажет будущее на автошоу в Токио

Nissan представит в Японии новые и обновленные Leaf, Micra, Ariya и X-Trail

Nissan готовит настоящий праздник для всех ценителей автомобилей на Токийском салоне мобильности (Japan Mobility Show 2025), который пройдет с 31 октября по 9 ноября.

В центре внимания окажутся не только серийные новинки, такие как полностью новые Leaf и Micra, обновленные кроссоверы Ariya и X-Trail в дерзком исполнении «Rock Creek», но и легенды, включая высокопроизводительные версии Skyline 400R и культовую Fairlady Z.

Одной из самых обсуждаемых тем станет развитие интеллектуальной мобильности. Компания представит прототип беспилотного автомобиля, созданный на базе минивэна Serena. Это не просто концепт: уже в ноябре рядом со штаб-квартирой в Иокогаме стартует пилотная программа, задача которой – предложить практические решения транспортных проблем для регионов со стареющим населением, где личный автомобиль не всегда доступен.

Nissan Leaf

Гордостью экспозиции станет и гоночный автомобиль Формулы E, на котором пилот Оливер Роуленд завоевал мировой титул в прошлом сезоне. Участие в чемпионате мира – это для Nissan не только спорт, но и мощная испытательная лаборатория для шлифовки технологий будущих электромобилей.

Nissan Micra

Но и это еще не все – Nissan наглядно продемонстрирует, как электрокар может стать надежным энергохабом. Гости выставки смогут детально изучить, как работают технологии V2H (Vehicle-to-Home), позволяющие питать дом от энергии аккумулятора автомобиля, и V2L (Vehicle-to-Load), для подключения и питания любой электроники прямо в дороге или на природе.