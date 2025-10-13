#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Новинки, роботакси и чемпионский болид – Nissan покажет будущее на автошоу в Токио

Nissan представит в Японии новые и обновленные Leaf, Micra, Ariya и X-Trail

Nissan готовит настоящий праздник для всех ценителей автомобилей на Токийском салоне мобильности (Japan Mobility Show 2025), который пройдет с 31 октября по 9 ноября.

Рекомендуем
Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

В центре внимания окажутся не только серийные новинки, такие как полностью новые Leaf и Micra, обновленные кроссоверы Ariya и X-Trail в дерзком исполнении «Rock Creek», но и легенды, включая высокопроизводительные версии Skyline 400R и культовую Fairlady Z.

Одной из самых обсуждаемых тем станет развитие интеллектуальной мобильности. Компания представит прототип беспилотного автомобиля, созданный на базе минивэна Serena. Это не просто концепт: уже в ноябре рядом со штаб-квартирой в Иокогаме стартует пилотная программа, задача которой – предложить практические решения транспортных проблем для регионов со стареющим населением, где личный автомобиль не всегда доступен.

Nissan Leaf
Nissan Leaf
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Гордостью экспозиции станет и гоночный автомобиль Формулы E, на котором пилот Оливер Роуленд завоевал мировой титул в прошлом сезоне. Участие в чемпионате мира – это для Nissan не только спорт, но и мощная испытательная лаборатория для шлифовки технологий будущих электромобилей.

Nissan Micra
Nissan Micra
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Но и это еще не все – Nissan наглядно продемонстрирует, как электрокар может стать надежным энергохабом. Гости выставки смогут детально изучить, как работают технологии V2H (Vehicle-to-Home), позволяющие питать дом от энергии аккумулятора автомобиля, и V2L (Vehicle-to-Load), для подключения и питания любой электроники прямо в дороге или на природе.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Nissan Patrol
Nissan Patrol
Nissan Micra
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan Leaf
Nissan X-Trail Rock Creek Edition
Nissan Roox
Прототип Nissan для автономных транспортных услуг на базе Serena
Nissan Fairlady Z
Источник:  Auto-Medienportal
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 4170
13.10.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0