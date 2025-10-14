#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Популярный в РФ кроссовер подешевел после обновления

Китайские автомобили: Haval H3 стал функциональнее и при этом дешевле

Кроссовер Haval H3 в российской спецификации приобрел несколько новых функций – и при этом скорректировал прайсы в меньшую сторону.

Рекомендуем
«Бедный» Дарго или «богатый» H3 — какой Хавейл лучше

На необычную ситуацию обратил внимание источник, рассказывающий о том, как изменились цены на модель после обновления.

Ранее «За рулем» писал, что Haval H3 для российского рынка обзаведется интегрированной платформой сервисов Яндекс Авто с обновлением ПО «по воздуху» и голосовым управлением, а в салоне появится порт USB Type-C. Остается только дождаться старта российских продаж «осовремененного» H3.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Меж тем, цены уже есть, и вот они-то и вызвали интерес. Так, на фоне всеобщего роста цен и сокращения скидок, обновленный Haval H3 в переднеприводном варианте (1.5, 143 л.с.) будет предлагаться по ценам 2 549 000 за комплектацию Elite и 2 649 000 рублей за Premium. С маркетинговыми предложениями цены можно скинуть до 2 349 000 – 2 449 000 рублей. А РРЦ на нынешний Haval H3 (2024 модельный год) – выше: 2 649 000 – 2 899 000 рублей.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Такая же ситуация и с обновленными полноприводными версиями (1.5, 177 л.с.): 2 899 000 за комплектацию Premium 4WD и 3 199 000 рублей – за топовую Tech+. Если сдать машину в трейд-ин, цену можно снизить до 2 699 000 – 2 999 000 рублей.

А теперь сравним эти цифры с РРЦ на полноприводный H3 2024 модельного года: единственная комплектация оценивается в 3 199 000 рублей. Налицо редкий случай: обновления совпали не с повышением, а со снижением цен.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 309
14.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв