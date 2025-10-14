Популярный в РФ кроссовер подешевел после обновления

Китайские автомобили: Haval H3 стал функциональнее и при этом дешевле

Кроссовер Haval H3 в российской спецификации приобрел несколько новых функций – и при этом скорректировал прайсы в меньшую сторону.

На необычную ситуацию обратил внимание источник, рассказывающий о том, как изменились цены на модель после обновления.

Ранее «За рулем» писал, что Haval H3 для российского рынка обзаведется интегрированной платформой сервисов Яндекс Авто с обновлением ПО «по воздуху» и голосовым управлением, а в салоне появится порт USB Type-C. Остается только дождаться старта российских продаж «осовремененного» H3.

Меж тем, цены уже есть, и вот они-то и вызвали интерес. Так, на фоне всеобщего роста цен и сокращения скидок, обновленный Haval H3 в переднеприводном варианте (1.5, 143 л.с.) будет предлагаться по ценам 2 549 000 за комплектацию Elite и 2 649 000 рублей за Premium. С маркетинговыми предложениями цены можно скинуть до 2 349 000 – 2 449 000 рублей. А РРЦ на нынешний Haval H3 (2024 модельный год) – выше: 2 649 000 – 2 899 000 рублей.

Такая же ситуация и с обновленными полноприводными версиями (1.5, 177 л.с.): 2 899 000 за комплектацию Premium 4WD и 3 199 000 рублей – за топовую Tech+. Если сдать машину в трейд-ин, цену можно снизить до 2 699 000 – 2 999 000 рублей.

А теперь сравним эти цифры с РРЦ на полноприводный H3 2024 модельного года: единственная комплектация оценивается в 3 199 000 рублей. Налицо редкий случай: обновления совпали не с повышением, а со снижением цен.