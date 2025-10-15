Дилер, перекуп, частник: у кого лучше купить подержанный авто

Прошло исследование: названы продавцы с наибольшей долей хороших авто с пробегом

Аналитический центр «Авто.ру Бизнес» провел сравнительное исследование предложений на рынке подержанных автомобилей, обратив внимание на дилеров, профессиональных перекупщиков и частных продавцов.

В категорию «хороших» автомобилей попадают более 80% машин, выставленных автодилерами и профессиональными перекупщиками.

Рассматривались автомобили возрастом до 7 лет с пробегом не более 140 000 км, не более чем двумя владельцами и двумя зарегистрированными ДТП, а также отсутствием юридических ограничений.

Анализ показал, что автодилеры и профессиональные продавцы предлагают наибольшую долю качественных автомобилей, составляющую 81% и 83% соответственно. У частных продавцов этот показатель равен 72%.

В Москве среди дилеров 78% автомобилей соответствуют качественным требованиям, у профессиональных продавцов – 88%, а у частников – 71%. В Санкт-Петербурге 80% автомобилей у дилеров и 83% у профессиональных продавцов соответствуют параметрам, в то время как у частных продавцов лишь 67%.

Таким образом, отмечают аналитики, на вторичном рынке автомобилей в России наибольшую прозрачность обеспечивают сделки с профессиональными участниками – автосалонами и перекупщиками.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.