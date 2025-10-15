Как новый утильсбор в итоге затронет всех автовладельцев: ответ эксперта

Эксперт Габбасов: Новый утиль не даст пересаживаться на более современные машины

Массовое подорожание автомобилей в России ожидается с введением нового утильсбора, которое было запланировано на 1 ноября 2025 года. Основной причиной является изменение системы расчета утилизационного сбора, которое предполагает учет объема двигателя, его мощности и даты выпуска.

Согласно официальной позиции Минпромторга и статистике «Автостата», новая схема затронет автомобили мощностью свыше 160 л.с., поскольку более 80% из 45 миллионов легковых машин в России имеют двигатели скромнее, власти уверяют, что массовый сегмент останется «в стороне».

По мнению руководителя агрегатора Avtosliv.ru Рустама Габбасова, статистика по общему автопарку, где преобладают старые машины 1990-2000-х годов, не отражает реальности рынка новых покупок в 2025 году. Повышение ударит не по владельцам подержанных Logan, а по тем, кто сегодня покупает современные автомобили мощнее среднего — именно их чаще всего ввозят по параллельному импорту более 80%.

Комментарий эксперта

Рустам Габбасов, руководитель агрегатора Avtosliv.ru:

– Реформа целенаправленно бьет по тем, кто сегодня покупает современные иномарки через параллельный импорт – кроссоверы Toyota RAV4, Hyundai Tucson или Kia Sorento с моторами от 180-200 л.с. Это не роскошь, а целевая машина для семьи, которая копила на нее несколько лет. Для многих это и есть желанный «массовый» автомобиль следующего уровня, который теперь может подорожать на сотни тысяч рублей.

Сокращение ввоза автомобилей мощнее 160 л.с. через параллельный импорт приведет к двум вещам: во-первых, ускоренному старению всего автопарка, россияне будут вынуждены дольше держать старые машины, что негативно скажется на безопасности дорог и экологии, а во-вторых, это ударит по бизнесу, занятому ввозом и обслуживанием таких авто, что может привести к росту цен на запчасти и услуги для всех.

Обещание не трогать утильсбор для физлиц до 2030 года, подкрепленное документами, было нарушено, отмечает эксперт. По его мнению, это создает риски нестабильности для всего авторынка, что в том числе существенно снизит доходы государства от таможенных пошлин и утильсбора, так как ввоз автомобилей от 160 л.с. фактически остановится.

Прямой угрозы для цен на новые Logan и Vesta сейчас нет. Бюджетный хэтчбек или седан не подорожает из-за этого конкретного решения. Однако реформа бьет по самой активной и важной для обновления парка части рынка. Она ограничивает возможности граждан пересаживаться на более современные, безопасные и мощные автомобили, консервируя текущую ситуацию, пояснил Габбасов. Таким образом, как он считает, косвенно проигрывают все: и те, кто хотел купить машину мощнее, и общество в целом из-за растущего среднего возраста автопарка, который уже перепрыгнул за 15 лет при норме до 10 лет.

Стоит отметить, что правительство РФ рассматривает возможность отсрочки введения нового порядка расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, который должен был стартовать с 1 ноября 2025 года. Соответствующее поручение первый вице-премьер Денис Мантуров дал Минпромторгу после обращения организации «Деловая Россия».