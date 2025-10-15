Экология
24 октября
Стоимость этого кроссовера российской сборки резко упала: называем цены

В России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky

В России зафиксировано значительное снижение цены на электрический кроссовер Evolute i-Sky, который производится на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Теперь его стоимость уменьшилась на 705 тыс. рублей, или на 17,98%. Evolute i-Sky, предлагаемый в одной комплектации, стоит 3 215 000 рублей, что указано на официальном сайте данного бренда.

Если автомобиль приобрести в кредит с использованием средств банка, получающего госсубсидию, цена снизится до 2 290 000 рублей. Это возможно благодаря субсидии в размере 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 000 рублей. Данное предложение актуально для электромобилей 2025 года выпуска.

Evolute i-Sky выпускается в Липецкой области с ноября 2023 года. Он имеет длину кузова 4565 мм и колесную базу в 2715 мм. Автомобиль оснащен синхронным электродвигателем мощностью 204 л.с. (340 Нм), а его батарея емкостью 85,9 кВт·ч обеспечивает запас хода до 511 км по циклу WLTP.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили не подорожают из-за нового утильсбора.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
15.10.2025 
