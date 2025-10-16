#
Ассортимент SINTEC пополнился антифризом для японских и корейских автомобилей

Компания Sintec Lubricants — один из ведущих производителей смазочных материалов и лидер на рынке антифризов — представила новую охлаждающую жидкость Sintec Antifreeze OEM Japan＆Korea P-OAT, предназначенную для японских и корейских автомобилей.

Новинка рекомендована для сервисного обслуживания автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Kia, Hyundai, Subaru, Honda и других азиатских моделей.

Антифризы линейки Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT не только полностью соответствуют требованиям современного японского промышленного стандарта JIS K 2234, но и превосходят их. Специальный пакет антикоррозионных присадок обеспечивает повышенную защиту деталей из цветных металлов, железа и припоев.

Соответствие строгим требованиям JIS K 2234 и международному стандарту ASTM D3306 было подтверждено по результатам комплекса стендовых и лабораторных испытаний (ASTM D1384, D4340, D2570 и D2809). Тесты на автомобилях также показали, что при пробеге 100 тыс. км и более эксплуатационные характеристики антифризов и ресурс ингибиторов остаются на высоком уровне.

Антифризы Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT red -40 и Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT green -40 разработаны на основе органических кислот и фосфатов, обладают высокой теплоотводящей способностью. Охлаждающие жидкости не содержат силикатов, нитратов, нитритов, боратов и аминов, что гарантирует превосходную совместимость с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками автомобилей японских и корейских производителей.

Уникальный состав новых антифризов обеспечивает долговременную защиту бензиновых и дизельных двигателей в высоконагруженных режимах эксплуатации. Гарантированный срок использования охлаждающей жидкости Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT – 5 лет или пробег 250 тысяч километров.

Справка

JIS K 2234 — японский промышленный стандарт для охлаждающих жидкостей двигателей, устанавливающий требования к качеству, защите от коррозии и эксплуатационным свойствам антифризов для автомобильных систем охлаждения. В рамках стандарта допускаются гликолевые основы с различными пакетами присадок — карбоксилатными, гибридными или фосфатными — при обеспечении высокой коррозионной и температурной стойкости узлов системы охлаждения. Указание JIS K 2234 на этикетке антифриза говорит о его качестве и эффективной работе в системах охлаждения японских двигателей при соблюдении рекомендаций автопроизводителя.

16.10.2025 
