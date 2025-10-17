Дешевле некуда: назвали самые доступные зимние шины для массовых авто
В новой статье «За рулем» Александр Виноградов помогает определиться с выбором зимних шин для самых популярных машин B-класса, вроде Hyundai Solaris, Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.
В частности, эксперт рассказывает про доступные «фрикционки», нешипуемые покрышки, которые в среднем дешевле «шипов» и подойдут для мягкой городской зимы. По ценовому сегменту дешевле 5000 рублей резюме такое: подобную «липучку» можно рекомендовать только при сильно ограниченном бюджете, ибо качество шин едва ли можно назвать даже средним. Так что тут действительно – дешевле некуда.
А если присмотреться к фрикционным шинам чуть дороже, от 5 до 6 тысяч? Это самый популярный ценовой диапазон, и в «народном» размере 185/65 R15 выбор тут наиболее широкий:
- Cordiant Winter Drive – от 5000 до 5200 рублей;
- Cordiant Winter Drive 2 – от 5150 до 5200 рублей;
- Maxxis Premitra Ice 5 – от 5100 до 5250 рублей;
- Laufenn I Fit IZ – от 5300 до 5450 рублей;
- Kumho W151 – от 5500 до 5700 рублей;
- Kumho W552 – от 5700 до 5900 рублей;
- Formula Ice FR – от 5600 до 5700 рублей;
- Gislaved Soft Frost 200 – от 5600 до 5800 рублей;
- Gislaved Arctic Control – от 5900 до 6000 рублей;
- Ikon Nordman RS2 – от 5900 до 6000 рублей;
- Hankook Winter i*cept iZ2 W616 – от 5800 до 5900 рублей.
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– В этом ценовом диапазоне лучшим сочетанием цены и качества можно назвать продукцию Gislaved. Причем под этим брендом уже не только классические модели Gislaved (модель Soft Frost 200), но и локализованный бывший Continental (модель ArcticControl). Также неплохим вариантом видятся шины Ikon Nordman. Если к летним моделям есть вопросы (особенно к ресурсу), то зимние действительно отличные.
Больше вариантов доступных зимних шин – в новой статье «За рулем»!
