Недорогие и добротные «шипы» — называем лучшие варианты на зиму!

«За рулем» назвал лучшие шипованные шины за 5-6 тысяч рублей для массовых авто

Близится зимняя пора, и многие автомобилисты наверняка задумаются о покупке новых зимних шин.

Эксперт Александр Виноградов в новой статье «За рулем» рассказывает, какие шины можно подобрать на зиму для авто массового сегмента – Hyundai Solaris, Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и других популярных моделей В-класса. Размерность выбрана самая ходовая – 185/65 R15. Все рассматриваемые шины разбиты по типу – фрикционки и шипованные – и по ценовым группам: до 5000 рублей, от 5000 до 6000 рублей и дороже 6000 рублей.

Давайте остановимся на шипованных шинах среднего ценового сегмента: что можно купить к грядущей зиме за 5-6 тысяч и не пожалеть?

Примерные цены на шины

  • Maxxis NP5 Premita ice Nord – от 5400 до 5600 рублей;
  • Cordiant Snow Cross – от 5400 до 5600 рублей;
  • Cordiant Snow Cross 2 – от 5600 до 5700 рублей;
  • Cordiant Snow Max 7000 – от 5800 до 5900 рублей;
  • Torero MP30 – от 5900 до 6000 рублей;
  • Ikon Nordman 5 – от 5900 до 6100 рублей.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– В отличие от фрикционных моделей, выбор шипованных шин в этом ценовом диапазоне меньше. Ввиду того, что и сами «шиповки» всегда дороже фрикционных шин. Но выбрать все равно есть из чего.

С таким бюджетом лучше всего обратить внимание на продукцию Cordiant – ассортимент моделей очень хороший. Неплохим выбором будут и шины Torero (это бывший Matador). По совокупности цена/качество их можно считать оптимальным вариантом.

Обо всех добротных (и не очень) зимних шинах для самых популярных автомобилей – в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС и «За рулем»
16.10.2025 
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС и «За рулем»
