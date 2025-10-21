#
24 октября
24 октября
24 октября
«Просто не мой автомобиль»: почему владельцы расстаются со своими «китайцами»

Владельцы рассказали, почему быстро разочаровались в своих китайских автомобилях

Вторичный рынок наводняют автомобили из КНР, и бывшие владельцы охотно делятся причинами расставания.

Так, москвич Алексей, два года назад купивший гибридный кроссовер Li Auto L7, признается, что выбрал его из желания попробовать что-то новое. Машина не ломалась, но оказалась для него слишком сложной: сенсорный экран вместо кнопок постоянно отвлекал, а многими функциями он так и не научился пользоваться. Хотя серьезных поломок не было, Алексей без сожаления уступил кроссовер, когда подвернулся выгодный вариант с подержанным BMW X5.

Еще быстрее расстался с китайским электрокаром Zeekr 001 автомобилист Александр. Его соблазнили футуристичный дизайн и богатая комплектация, но в реальности эксплуатация превратилась в мучение.

Проблемы с зарядными станциями в области, где он проживает, и постоянные глюки программного обеспечения выводили из себя. Кроме того, этот автомобиль представляет собой гаджет на колесах, который требует постоянных обновлений, при этом возникали постоянные сбои и глюки. После сравнения ездовых качеств с семейным BMW X3 стало ясно – «китаец» проигрывает. Александр продал его, заключив, что этот автомобиль-гаджет оказался просто «не его автомобилем».

Нашлась и история радикального разочарования. Владимир купил Lifan X60 из-за демократичной цены, но уже через пару месяцев руль начал облезать, а в салоне все дребезжало. Спустя два года кузов покрылся рыжими пятнами, а спидометр бесславно отказал. Также он отметил откровенно плохую управляемость кроссовера. В итоге владелец продал кроссовер за бесценок, будучи довольным уже тем, что просто избавился от источника постоянных проблем.

Источник:  Autonews
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
21.10.2025 
Фото:Depositphotos
