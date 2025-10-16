Популярная в РФ модель стала бестселлером на домашнем рынке

Обновленный Zeekr 001 за несколько дней заказали более 10 тысяч человек

За четверо суток количество заказов на обновленный электрический лифтбек Zeekr 001 превысило 10 000 единиц.

На домашний рынок новая версия Zeekr 001 вышла 11 октября, и к настоящему моменту его пожелало купить более 10 тысяч китайцев. Цены в Поднебесной – от 269,8 до 329,8 тысячи юаней, что примерно соответствует 3,05-3,75 млн рублей. Главные отличия от прежнего Zeekr 001 – в выросшей отдаче силовой установки: новые машины в заднеприводной конфигурации развивают 503 л.с.

А полноприводные версии теперь имеют мощность 925 л.с., разгоняются до 100 км/ч за 2,83 секунды и достигают максималки в 280 км/ч. Запас хода – 640-810 км.

Поставки новых машин клиентам в Китае уже стартовали, а вскоре обновленный Zeekr 001 доберется и до РФ. Как ранее сообщал «За рулем», российские цены на популярный электрокар в новой версии будут в диапазоне от 5 086 000 до 5 957 000 рублей.

У нас Zeekr 001 в прежнем исполнении весьма популярен: он долго удерживал лидерство в электрическом сегменте и лишь в сентябре уступил гораздо более доступному Амберавто А5.