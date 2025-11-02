#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Вариатор 2.0: мифы о ненадежности CVT уже не актуальны

Роман Тимашов: Современные вариаторы ходят более 300 тысяч километров

Среди современных типов коробок передач вариатор (Continuously Variable Transmission, CVT) занимает особое место.

Рекомендуем
Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

В отличие от механических и автоматических КП, имеющих фиксированные передачи, вариатор обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного числа. Это позволяет двигателю работать на оптимальных оборотах, обеспечивая плавный разгон без рывков и переключений.

Однако до сих пор бытует мнение, что вариатор (CVT) среди всех коробок самый недолговечный. Так ли это, и какому водителю подойдет такой тип устройства?

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– CVT сегодня востребован из-за того, что имеет сопоставимые с механическими и автоматическими коробками габариты, при этом дешевле, чем гидромеханический «автомат».

Вариатор отличается от автомата плавностью работы, а его ресурс сопоставим с показателями гидромеханических коробок. В его конструкции минимум подвижных элементов, так что практически нет выраженных шумов и вибраций.

Вариатор подходит для тех, кто ценит комфорт и при этом хочет сэкономить на топливе. Главным плюсом CVT считается меньший расход топлива за счет оптимального режима работы двигателя (CVT на 5–10% эффективнее классических АКП).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Однако следует учитывать, что вариатор требует тщательного обслуживания. Например, в такой коробке следует чаще менять масло.

Современные производители заметно усовершенствовали качество вариаторов. Если ресурс такой коробки в старых моделях редко превышал 150-200 тысяч км, то новые могут прослужить более 300 тыс. км при правильном обслуживании.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Таким образом, утверждения о низком ресурсе вариаторов сегодня не вполне соответствуют действительности. Современные CVT демонстрируют значительно более высокую надежность, а их долговечность в первую очередь зависит от соблюдения регламента обслуживания и аккуратной эксплуатации.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 42657
02.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1