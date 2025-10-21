#
Названы самые популярные прокатные автомобили

«Авито Авто»: Lada стала самой популярной маркой среди арендных машин в РФ

В период с мая по сентябрь 2025 года автомобили марки Lada стали лидерами по популярности для аренды в России, согласно совместному исследованию «Авито Авто» и «Авито Путешествия».

5 ситуаций, когда страховая подаст в суд на автомобилиста

Доля интереса к отечественному бренду составила 14,2% от общего количества запросов на прокатные автомобили на платформе. На втором месте оказалась универсальная марка Hyundai с 13,6%, третьей стала Kia с 9,1%, далее расположились Toyota (9%) и Volkswagen (5,9%).

Среди моделей особыми предпочтениями пользовались Hyundai Solaris (8,9% от общего интереса), Lada Granta (7,8%), Kia Rio (5,9%), Volkswagen Polo (4,8%) и Toyota Camry (2,9%).

По кузовам наиболее популярными среди арендаторов оказались седаны, внедорожники и хэтчбеки.

Интерес к автомобилям класса люкс значительно вырос (на 8,5%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты подчеркивают, что количество объявлений об аренде авто увеличивается в период отпусков и каникул. В частности, сравнение с маем-сентябрем 2024 года показало рост предложений в премиальном сегменте на 20,7%. Наибольшее увеличение наблюдалось в сегменте массовых автомобилей (на 74,2%). Количество предложений с премиальными марками выросло на 30%, а предложения с автомобилями класса люкс увеличились в 1,5 раза.

В прокате чаще стали предлагать автомобили марок Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia и Lada. Среди популярных моделей выделяются Skoda Rapid, Lada Largus, Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris. В премиальном сегменте наблюдается рост предложений автомобилей марки BMW (+32,8%), Lexus (+25%) и Audi (+14,8%). Среди моделей эксперты отмечают BMW X5 (+37,6%), BMW 3-й серии (+35,6%) и Mercedes-Benz C-класса (+27,6%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
21.10.2025 
Фото:Михаил Джапаридзе/ТАСС
