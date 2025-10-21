До 2 млн рублей: новый японский кроссовер снова можно купить в России

В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda Vezel по цене от 1,9 млн рублей

Кроссовер Honda Vezel поставляется в РФ по параллельному импорту и доступен сейчас как из наличия, так и под заказ по цене от 1 900 000 рублей. Компания из Екатеринбурга предлагает возможность заказать Honda Vezel по такой цене.

Условия доставки не уточнены, но в смету, похоже, включены такие расходы, как растаможка и утильсбор, а также доставка автомобиля в один из городов Дальнего Востока.

На предоставленных фотографиях можно заметить схожесть комплектации, которая включает комбинированную отделку сидений (ткань и экокожа), большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, климат-контроль, кнопку старт-стоп, электрорегулировку зеркал, центральный подлокотник, несколько USB-портов для зарядки и руль с глянцевым декором.

Honda Vezel

В других городах, таких как Краснодар, Новосибирск, Владивосток и Симферополь, Honda Vezel можно заказать за сумму в пределах 2 250 000 – 2 350 000 рублей. В таких городах, как Пермь, Самара и Москва, цена слегка выше и колеблется на 50 000 – 150 000 рублей. Машины из наличия – дороже: от 2 700 000 рублей в Магадане до 4 490 000 рублей в Санкт-Петербурге.

Интерьер Honda Vezel

Все упомянутые кроссоверы оборудованы 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л.с., бесступенчатым вариатором, привод преимущественно передний, хотя некоторые объявления отмечают наличие полноприводного варианта.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.