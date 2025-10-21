#
Эти пятилетние автомобили реже всего попадают в аварии

«Автотека»: 70% легковых автомобилей возрастом до пяти лет попадали в ДТП

По информации экспертов «Автотеки», почти 70% легковых машин в возрасте до пяти лет оказывались в аварийных ситуациях.

Данные были получены на основе анализа объявлений на платформе «Авито Авто».

Согласно статистике, наименьшее количество ДТП зафиксировано у автомобилей марки Honda (90,7% безаварийных), за ней следуют Dodge (89,7%), Jeep (88,8%), Zeekr (86,3%) и Li Auto (86,1%). В десятку также вошли Subaru (85,8%), Tesla (83,7%), Chevrolet (82%), Voyah (81,7%), Tank (80,9%) и Jetour (79,7%).

Наиболее безопасными моделями среди легковых автомобилей являются Lada Niva Legend (89,1% безаварийных), Zeekr 001 (87%), Lada Niva Travel (86,8%), Volkswagen Jetta (86,5%) и Mercedes-AMG G-класса (85,3%).

Топ-10 также включает Geely Monjaro (83,9%), Tank 300 (83,5%), Hyundai Palisade (83%), Voyah Free (82,3%) и Mercedes-Benz S-класса (82,1%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России выросли цены на дешевые аналоги Kia и Hyundai.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
21.10.2025 
Фото:АГН Москва
