Уникальный советский грузовик — смотрим в подробностях!

Музей транспорта Москвы показал редчайший грузовик на агрегатах МАЗа и ЗИЛа

В Сети появилось новое видео о советском грузовике, получившем прозвище «МазЗил» или «МазЗила».

Дело в том, что эта уникальная машина создана на агрегатах МАЗа и ЗИЛа. В 1980-х этот тягач-эвакуатор собрали на СВАРЗе из списанных ЗИЛ-157 и МАЗ-200. От «Захара» были взяты двигатель, кабина и некоторые узлы трансмиссии, а «Ревун» поделился укороченной в процессе постройки рамой и мостами. До 2010-х машина служила в Филевском парке Мосгортранса, буксируя на ремонт автобусы и троллейбусы.

В 2022-м автомобиль был отреставрирован Музеем транспорта Москвы и сейчас находится в музейном фондохранилище. Нынешнее назначение возрожденного раритета – участие в выставках и фестивалях.