Эксперты рассказали, сколько в среднем «живут» аккумуляторы в машинах

В отношении аккумуляторов у автолюбителей бытует ряд стойких убеждений. Например, что живут они не более 5 -7 лет, что на дизельных двигателях АКБ выходит из строя быстрее и что чаще всего они «умирают» именно зимой. Так ли это, мы спросили у специалистов компании Arnezi.

Рекомендуем
Срок службы обычного стартерного аккумулятора в среднем 2-3 года, аккумуляторов серии EFB – в среднем 3-4 года, серии AGM – более 4 лет, рассказали «За рулем» в компании.

На срок службы АКБ влияют: технология изготовления, пробег автомобиля, исправность генератора и электрооборудования, а также климат местности, где эксплуатируется транспортное средство.

АКБ на дизелях, действительно, изнашиваются чуть быстрее. Высокая степень сжатия требует большего пускового тока в момент запуска двигателя, плюс использование свечей накаливания при наступлении холодных температур сильнее нагружает батарею. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать для дизельного двигателя АКБ с повышенными показателями пускового тока, но емкость не должна превышать заявленную заводом-изготовителем.

Холод замедляет химические процессы, снижая отдаваемую мощность. Одновременно растет нагрузка со стороны энергопотребителей (загустевшее масло, обогрев, использование освещения и щеток стеклоочистителя). Короткие поездки с частыми остановками в пробках не позволяют восстановить заряд аккумулятора, приводя к глубокому разряду.

Рекомендуем
Вопреки стереотипам, аккумуляторы чаще выходят из строя не зимой, а летом, поскольку жара вызывает испарение электролита и ускоренную коррозию пластин, что выводит батарею из строя.

Совет от специалистов: чтобы продлить жизнь автомобильному аккумулятору, не допускайте систематического недозаряда. При частых коротких поездках раз в 1-2 месяца подзаряжайте АКБ стационарным ЗУ. Контролируйте напряжение в бортовой сети (13.8-14.5 В).

Алексеева Елена
27.10.2025 
