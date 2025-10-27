#
Способы, как самому за 5 минут распознать машину со скрученным пробегом

Даже у свежего с виду автомобиля может быть до предела изношенный мотор

Одним из самых старых и распространенных трюков мошенников на рынке подержанных машин остается скручивание пробега.

Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Даже современные цифровые одометры, которые кажутся надежными, легко поддаются перепрошивке с помощью специального оборудования, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Цель такой махинации проста – выдать возрастной автомобиль за почти новый и продать его по завышенной цене.

Распознать обман можно по ряду косвенных признаков. Обратите внимание на детали, которые сложно заменить: стертые накладки на педалях, выраженные потертости на руле и ручке КПП, а также продавленное сиденье водителя. Если салон выглядит старовато при заявленных 30 тысячах километров, это серьезный повод для сомнений.

Также стоит проверить дату выпуска шин по маркировке DOT. У машины с небольшим пробегом не должно быть абсолютно новых покрышек, ведь их ресурс составляет 40-70 тысяч километров.

Самый верный способ проверить историю авто – это использовать его VIN-код. Даже бесплатные онлайн-сервисы часто хранят данные о прохождении техосмотров и страховых случаях, где фиксируется пробег. Если в истории видны резкие скачки или уменьшение цифр, вы имеете дело с подлогом.

Алексеева Елена
Фото:PxHere
27.10.2025 
Фото:PxHere
