Эти подержанные иномарки чаще всего везут в Россию: им не грозит утильсбор

Названы самые популярные импортируемые иномарки с пробегом в 2025 году

За первые девять месяцев текущего года в Россию привезли 322,9 тыс. авто с пробегом. Об этом на форуме автомобильного бизнеса CarXL 25 сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он отметил, что многие из этих машин оборудованы двигателями мощностью менее 160 л.с. Поэтому возможное изменение утильсбора не приведет к их резкому подорожанию.

Чаще всего на российскую вторичку везут машины из Японии. Доля этих авто в общим импорте составляет 47%. Всего с января по сентябрь оттуда в Россию завезли 150,4 тыс. штук.

Рейтинг популярности таких автомобилей выглядит так:

  • Honda Freed (мощность <160 л.с.);
  • Honda Fit (мощность <160 л.с.);
  • Toyota Corolla (мощность < 160 л.с.);
  • Honda Stepwgn (мощность <160 л.с.);
  • Toyota Yaris (мощность <160 л.с.).

Honda Freed
Honda Freed

Далее следует Южная Корея. За девять месяцев из этой страны завезли 72,3 тыс. авто (доля 22%). В топ моделей вошли:

  • Hyundai Palisade (201-300 л.с.);
  • Kia Carnival (201-300 л.с);
  • Kia Sorento (201-300 л.с.);
  • BMW 5-Series (161-200 л.с.);
  • Kia K5 (160 л.с.).

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

На третьем месте в списке КНР. С начала года на наш рынок из этой страны привезли 47,9 б/у иномарок. Их доля в общем импорте составила 15%. Чаще всего из Китая привозят машины не китайских брендов:

  • Toyota RAV4 (161-200 л.с.);
  • Toyota Corolla (мощность <160 л.с.);
  • Honda Breeze (161-200 л.с.);
  • Honda CR-V (161-200 л.с.);
  • Volkswagen Golf (<160 л.с.);
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее Минпромторг предложил высчитывать сумму платежа утильсбора не только по объему двигателя, как в настоящий момент, но и по мощности машины. При этом льготную ставку для физлиц ведомство хочет сохранить только на машины с моторами мощностью не более 160 л.с. Сбор на более мощные модели резко возрастет. Нововведение должно было заработать уже с 1 ноября, но затем дата запуска была перенесена как минимум на месяц.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
02.11.2025 
Фото:Depositphotos | Производители
