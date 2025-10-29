Экология
Эти автомобили могут освободить от утильсбора

В Госдуме предложили освободить от утильсбора авто на таможенных складах

В Государственной Думе предложили освободить транспортные средства, находящиеся на таможенных складах, от уплаты утильсбора.

В пояснительной записке представлены изменения в статью 241 ФЗ «Об отходах производства и потребления», в которой перечислены основания для освобождения от уплаты утильсбора. В текущей редакции документа не учитываются нюансы, связанные с применением различных таможенных процедур.

Для иностранной продукции, находящейся на таможенном складе, в течение определенного времени не предусмотрены налоги и пошлины.

Однако при ввозе автомобилей и шасси требуется уплата утильсбора, что создает противоречие, так как такие средства еще не могут свободно обращаться на территории РФ.

16 сентября стало известно о планах правительства России по изменению методики расчета утилизационного сбора на автомобили, что приведет к его увеличению. В Минпромторге уточнили, что льготные ставки для физических лиц, ввозящих автомобили, сохранятся, но только для машин с мощностью до 160 лошадиных сил.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.10.2025 
Фото:Depositphotos
