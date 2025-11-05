СОЛЛЕРС запустил онлайн-бронирование грузовых автомобилей

Онлайн-витрина синхронизирована с дилерской сетью СОЛЛЕРС

Российский производитель грузового транспорта СОЛЛЕРС продолжает активно развивать свои цифровые сервисы, и в этом контексте особое внимание заслуживает новая онлайн-витрина, посвященная продаже автомобилей Sollers TR.

На ней представлен ассортимент продукции Sollers, доступный в разных регионах РФ. Платформа синхронизирована со складскими запасами дилеров, поэтому клиенты могут быстро получить актуальную информацию о наличии техники, оформить бронь, купить транспортное средство онлайн и заказать его доставку.

Sollers Argo и Sollers TR80

Для удобства пользователей предусмотрены встроенные фильтры, позволяющие быстро находить нужные автомобили в зависимости от конкретных задач. Например, можно выбрать технику по типу кузова (рефрижераторные, изотермические, бортовые платформы и специализированные машины), а также по другим критериям.

Одним из ключевых преимуществ новой платформы является возможность забронировать выбранный автомобиль. Система бронирования позволяет клиентам закрепить выбранное средство за собой, что существенно упрощает процесс покупки. Кроме того, сервис интегрирован с предложениями лизинговых компаний, что дает возможность сразу оценить условия лизинга и выбрать наиболее подходящий вариант.

«Наша онлайн-витрина – это прямой канал между центральным складом, дилерами и клиентами, – подчеркнул Вадим Плотников, директор по продажам компании СОЛЛЕРС. – Для нас это логичный шаг в развитии, когда технологии помогают решать бизнес-задачи. Мы идем в ногу со временем, предлагая клиентам удобный цифровой инструмент, который упрощает процесс выбора и покупки автомобиля. В ближайшее время мы расскажем дополнительно о развитии функционала платформы»,

Линейка Sollers TR представлена грузовыми автомобилями полной массой от 8 до 18 тонн. Помимо фургонов, таких как рефрижераторные, изотермические и промтоварные, в линейке представлена спецтехника, включающая эвакуаторы, автомобили с АГП или КМУ, самосвалы и автоцистерны.

Производитель акцентирует внимание на адаптации автомобилей к российским климатическим условиям, что обеспечивает надежную эксплуатацию в разных регионах страны.

Sollers TR80

Для клиентов доступна программа «Бонус за трейд-ин», позволяющая обменять старый автомобиль на новый с выгодой до 200 000 рублей. Программа государственного субсидирования лизинга для моделей Sollers TR80 и Sollers TR120 делает грузовые автомобили доступнее для бизнеса.

На новые автомобили Sollers TR предоставляется гарантия сроком 2 года или 250 000 километров пробега, что подтверждает уверенность производителя в качестве своих машин.