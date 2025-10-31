#
31 октября
Ездишь без нарушений – получай бензин со скидкой

В Госдуме предложили поощрять примерных водителей скидками на топливо

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой стимулирования аккуратных автомобилистов, предложив устанавливать для них льготную цену на топливо.

Чернышов направил официальные обращения в Министерство энергетики и главное управление ГИБДД с идеей внедрения системы поощрений для тех, кто не нарушает правила дорожного движения. Согласно документу, водители, которые в течение целого календарного месяца не привлекались к ответственности и не становились виновниками аварий, в следующем месяце смогут покупать бензин на любой заправке страны со скидкой в десять процентов.

Для технической реализации этого проекта потребуется создать защищенный канал обмена информацией между ведомствами ГИБДД и сетями автозаправочных станций.

Это позволит в онлайн-режиме, с помощью специального мобильного приложения или карты лояльности, проверять статус водителя и предоставлять ему льготу.

Финансовой основой для компенсации затрат АЗС может стать целевой фонд, сформированный за счет части штрафов за самые серьезные нарушения, такие как вождение в нетрезвом виде.

Парламентарий уверен, что реализация его идеи позволит достичь сразу нескольких важных целей. Прямая материальная поддержка окажется существенным подспорьем для ответственных автомобилистов, а для остальных станет веским аргументом лишний раз задуматься о своем поведении на дороге.

В итоге снизится аварийность и укрепится доверие граждан к государственным институтам, которые не только наказывают, но и поощряют добросовестных водителей.

Источник:  РИА Новости
Алексеева Елена
31.10.2025 
