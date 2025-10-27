#
27 октября
27 октября
27 октября
Специалисты напомнили, как машина сигнализирует о плохом бензине

Ученые Политеха: некачественное топливо убивает мотор и бьет по вашему кошельку

Столкнувшись с разбавленным бензином, автомобиль начинает подавать явные сигналы бедствия.

Самый грозный из них – непривычный металлический стук при разгоне, так называемая детонация. Это признак нарушенного сгорания в цилиндрах, который при длительной эксплуатации гарантированно приводит к капитальному ремонту двигателя.

Не менее коварна и сера в топливе, чей вред имеет накопительный эффект. Постепенно она выводит из строя дорогостоящую топливную аппаратуру и цилиндропоршневую группу.

Еще одна скрытая угроза – спиртовые примеси, которые разъедают резиновые шланги и трубки. Это может привести к утечке бензина под капот и моментальному возгоранию при контакте с раскаленными деталями.

О проблеме также сигнализируют плавающие обороты и неустойчивая работа мотора, сопровождающиеся резким скачком расхода топлива. Вместо привычных 7 литров машина может начать потреблять все 10, одновременно засоряя топливный насос и форсунки.

При первых же подобных симптомах ученые настоятельно рекомендуют немедленно прекратить эксплуатацию авто. Лучшее решение – как можно скорее слить опасную смесь из бака. Если это невозможно сразу, временной мерой может стать разбавление плохого топлива большим объемом качественного бензина с высоким октановым числом, но визит в сервис после этого остается обязательным.

Источник:  Авто Mail
Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
27.10.2025 
Фото:freepik / prostooleh
