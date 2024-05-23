На несетевых заправках качество топлива хуже? В Роскачестве проверили слух

Роскачество выявило превышение содержания серы в бензине на несетевых АЗС

Роскачество провело исследование автомобильного топлива во Владимирской области и выявило, что в 9% проверенного бензина на автозаправках содержание серы превышает нормы. Использование такого топлива сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок.

Выбор Владимирской области объектом для исследования был не случаен: оттуда поступает больше всего жалоб от местных автомобилистов.

Нарушения по сере были выявлены в бензине, купленном на несетевых АЗС и в региональной сети «Магистраль эконом» (ИП Сычев О. А.). Результаты исследования подтвердили опасения потребителей: качество топлива на несетевых заправках, скорее всего, будет хуже, сообщили в Роскачестве. Также было отмечено, что бензин с нарушениями требований имеет более низкую стоимость.

На одной из АЗС было выявлено нарушение порядка обращения топлива: продавец (ООО «Сычев») не предоставил документ о качестве топлива по требованию потребителя. По остальным показателям нарушений не обнаружено: октановое число бензина соответствует заявленному классу, антидетонационные присадки в пределах нормы, вода и механические примеси отсутствуют.

Роскачество уведомило о нарушении компании, указанные в документах АЗС поставщиками некачественного топлива. В «Рязаньнефтепродукте» сообщили, что договор на поставку нефтепродуктов с ООО «Сычев» в 2023 году не заключался и поставка бензина не производилась. В «Славнефть-Янос» также опровергли информацию о поставке топлива индивидуальным предпринимателям Сычев А.П., Сычев О.А. и ООО «Сычев».

Более того, выяснилось, что бензин был произведен неустановленными лицами, вся информация направлена в МВД.

Как проводилось исследование

Исследование проводилось совместно с Росстандартом: образцы бензина сертифицированные эксперты закупили на 55 автозаправочных станциях Владимирской области, включая федеральные и региональные сети, а также мелкие локальные автозаправки.

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Источник: ТАСС