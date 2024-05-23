В Минэнерго рассказали, почему решили возобновить экспорт бензина

Минэнерго: возобновление экспорта бензина создает стимулы для загрузки НПЗ

Снижение выпуска моторного топлива в мае было обусловлено плановыми ремонтными работами на НПЗ, пояснили в Минэнерго. Тем не менее, 20 мая правительство сняло временный запрет на экспорт бензина, поскольку задача по обеспечению внутреннего рынка топливом была выполнена.

Возобновление экспорта бензина создаст стимулы для дальнейшей загрузки НПЗ. Необходимо также освободить порты от накопленного топлива, которое не было экспортировано из-за введенных ранее ограничений.

За период с 13 по 19 мая производство бензина в России снизилось на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей, до 740,4 тыс. тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 7,1%, до 1,558 млн тонн.

В Минэнерго отметили, что внутренний рынок обеспечен топливом: запасы бензина составляют около 2 млн тонн, а дизельного топлива – около 3,4 млн тонн.

Запрет на экспорт бензина был снят временно – с 20 мая по 30 июня, однако ограничения вновь вступят в силу с 1 июля по 31 августа, если не будет принято решения о продлении разрешения на экспорт.

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Источник: ТАСС