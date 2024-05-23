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В Минэнерго рассказали, почему решили возобновить экспорт бензина

Минэнерго: возобновление экспорта бензина создает стимулы для загрузки НПЗ

Снижение выпуска моторного топлива в мае было обусловлено плановыми ремонтными работами на НПЗ, пояснили в Минэнерго. Тем не менее, 20 мая правительство сняло временный запрет на экспорт бензина, поскольку задача по обеспечению внутреннего рынка топливом была выполнена.

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Возобновление экспорта бензина создаст стимулы для дальнейшей загрузки НПЗ. Необходимо также освободить порты от накопленного топлива, которое не было экспортировано из-за введенных ранее ограничений.

За период с 13 по 19 мая производство бензина в России снизилось на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей, до 740,4 тыс. тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 7,1%, до 1,558 млн тонн.

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В Минэнерго отметили, что внутренний рынок обеспечен топливом: запасы бензина составляют около 2 млн тонн, а дизельного топлива – около 3,4 млн тонн.

Запрет на экспорт бензина был снят временно – с 20 мая по 30 июня, однако ограничения вновь вступят в силу с 1 июля по 31 августа, если не будет принято решения о продлении разрешения на экспорт.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:ITAR-TASS
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:ITAR-TASS
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