Магия на асфальте – выпущены белорусские шины с древними оберегами

Белорусские шины Artmotion Snow Premium украшены традиционными орнаментами

Холдинг «Белшина» выпустил на рынок новую линейку шин Artmotion Snow Premium, дизайн которых украшен традиционными белорусскими орнаментами, символами и даже древними рунами, выполняющими роль оберегов для путешествующих.

Пока новинка доступна в трех типоразмерах, но в ближайших планах предприятия значится расширение ассортимента до шестнадцати позиций, чтобы удовлетворить спрос самых разных автовладельцев.

Эти шины – это гораздо больше, чем просто красивый рисунок на боковине. Как поясняют на предприятии, уникальный дизайн сочетается с передовыми инженерными разработками.

Покрышки созданы по фирменной технологии с использованием специальных резиновых смесей, которые обеспечивают хорошее сцепление со скользким льдом и укатанным снегом, а также уверенное управление на мокрой зимней дороге.

При этом инженерам удалось достичь низкого сопротивления качению, что положительно сказывается на топливной экономичности автомобиля даже в холодное время года.

Алексеева Елена
Фото:Белшина
31.10.2025 
Фото:Белшина
