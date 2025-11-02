4х4 и 200 сил — появились подробности о новом флагмане Москвича

Полноприводный Москвич М90 получил Одобрение типа транспортного средства

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее продажи модели на территории ЕАЭС, прошел перспективный флагманский кроссовер Москвич М90.

Как сообщалось ранее, под этим именем на московском заводе планируют собирать 7-местный китайский MG RX9 от SAIC.

Габариты машины составляют 4983 х 1967 х 1786 мм (чуть крупнее нынешнего Москвича 8) при колесной базе 2915 мм. По ОТТС, в российской версии модель носит индекс IS31, а единственная модификация IS31AB3PAFNAA7LCPBA комплектуется бензиновым двигателем 20A4E объемом 2 литра и мощностью 200 л.с.

MG RX9

Движок работает в паре с гидромеханическим 9-ступенчатым автоматом, передающим крутящий момент на все четыре колеса.

У чисто китайских машин в оснащении значатся блок из двух мониторов 12,3" (приборы и мультимедиа), 12 динамиков, ассистенты водителя, электропривод багажника, круговой обзор, интеграция Apple CarPlay и Android Auto. Какими будут российские комплектации, узнаем позже...

