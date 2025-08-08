Первый кроссовер Москвич 8 нашел своего владельца в России

#
В компании «Рольф» сообщили, что в России состоялась продажа первого кроссовера Москвич 8.

Этот автомобиль был продан 7 августа 2025 года в дилерском центре в Химках. Клиент, использовавший трейд-ин, сдал свой Hyundai Creta 2020 года выпуска.

Следует отметить, что был реализован автомобиль в премиальной комплектации. Новый кроссовер стал приобретением для многодетной семьи, в которой муж работает поваром, а жена – учителем.

Москвич 8
Москвич 8

Пресс-служба «Рольфа» уверена, что машина прослужит своим владельцам долго. Официальный старт продаж этого кроссовера состоялся 22 июля.

Интерьер Москвич 8
Интерьер Москвич 8

Во всех комплектациях он имеет переднеприводную компоновку и оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Модель доступна в трех комплектациях: «Бизнес», «Техно» и «Премиум», по цене от 2 980 000 до 3 370 000 рублей.

Источник: Российская газета

Лежнин Роман
Фото:Москвич
Количество просмотров 1281
08.08.2025 
