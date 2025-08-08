Первый кроссовер Москвич 8 нашел своего владельца в России
В компании «Рольф» сообщили, что в России состоялась продажа первого кроссовера Москвич 8.
Этот автомобиль был продан 7 августа 2025 года в дилерском центре в Химках. Клиент, использовавший трейд-ин, сдал свой Hyundai Creta 2020 года выпуска.
Следует отметить, что был реализован автомобиль в премиальной комплектации. Новый кроссовер стал приобретением для многодетной семьи, в которой муж работает поваром, а жена – учителем.
Пресс-служба «Рольфа» уверена, что машина прослужит своим владельцам долго. Официальный старт продаж этого кроссовера состоялся 22 июля.
Во всех комплектациях он имеет переднеприводную компоновку и оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
Модель доступна в трех комплектациях: «Бизнес», «Техно» и «Премиум», по цене от 2 980 000 до 3 370 000 рублей.
Источник: Российская газета