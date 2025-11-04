Экология
Эти модели Toyota попадут под льготный утильсбор

Какие автомобили Toyota не подорожают после реформы утильсбора в РФ

На данный момент автомобили марки Toyota поступают на рынок России через схему параллельного импорта. Однако вскоре начнет действовать новый утильсбор.

Покупатели этих японских моделей мощностью до 160 л.с. смогут воспользоваться льготной ставкой.

Из Японии

Toyota Corolla Axio

  • Двигатель: 1,5 л (103/109 л.с.);
  • Трансмиссия: пятиступенчатая механика / вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от ¥2 205 600 (около 1,1 млн руб. на 30 октября 2025 года).
Toyota Corolla Axio
Toyota Corolla Axio

Toyota Corolla

  • Двигатель: 1,2 л (116 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от ¥3 336 000 (около 1,7 млн руб.).

Toyota Raize

  • Двигатель: 1 л (98 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от ¥2 442 000 (около 1,3 млн руб.).

Toyota Yaris Cross

  • Двигатель: 1,5 л (125 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от ¥3 234 000 (около 1,7 млн руб.).

Из Европы

Toyota Yaris

  • Двигатель: 1,5 л, гибрид (130 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от €25 500 (около 2,3 млн руб.).

Toyota C-HR

  • Двигатель: 1,8 л, гибрид (140 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от €33 990 (около 3,1 млн руб.).

Toyota Corolla Cross

  • Двигатель: 1,8 л, гибрид (140 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от €36 990 (около 3,4 млн руб.).

Из Кореи

Toyota Prius

  • Двигатель: 1,8 л, гибрид (140 л.с.);
  • Трансмиссия: вариатор;
  • Привод: передний;
  • Цена: от ₩39 680 000 (около 2,2 млн руб.)

Из Китая

Toyota Levin

  • Двигатель: 1,2 л (116 л.с.)
  • Трансмиссия: вариатор
  • Привод: передний
  • Цена: от ¥120 000 (около 1,3 млн руб.).

Ранее «За рулем» сообщал, что рекордную сумму потратили жители России на новые машины в сентябре.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 29867
04.11.2025 
Фото:Toyota
