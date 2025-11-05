#
Раскрыли сроки перезапуска бывшего завода Toyota в СПб

Александр Ситов: бывший завод Toyota перезапустят в начале или середине 2026-го

В Санкт-Петербурге наступает поворотный момент для автомобильной промышленности. Как сообщил председатель городского комитета по промышленной политике Александр Ситов, бывший завод Toyota, долгое время находившийся в неопределенности, обретет новую жизнь уже в следующем году.

Ожидается, что серийное производство автомобилей будет запущено в начале или середине 2026 года.

Этот амбициозный проект реализуется силами крупнейших игроков рынка, включая КАМАЗ, «Газпром» и Минпромторг, при поддержке технологического партнера из числа дружественных стран, которым, по всей видимости, является одна из китайских компаний.

Перезапуск этого предприятия станет мощным импульсом для всего автопрома города. По словам чиновника, совокупные объемы производства на всех автозаводах Санкт-Петербурга имеют все предпосылки для того, чтобы вырасти почти в два раза. Если в прошлом году в городе было собрано 42 тысячи машин, то по итогам текущего показатель может приблизиться к 50 тысячам.

Параллельно в Петербурге готовятся к еще одному важному событию — запуску дополнительной линии по производству грузовиков БАЗ, запланированному на конец этого года.

Преимуществом бывшего завода Toyota эксперты называют его прекрасную техническую сохранность.

В отличие от многих предприятий, которые после остановки надолго законсервировали, здесь все это время поддерживали оборудование в рабочем состоянии, регулярно проверяли сборочные линии и тщательно следили за сохранностью технологических комплексов.

Ранее стало известно, что там будут выпускать машины под брендом Senat. В линейку войдут два седана и один внедорожник.

Источник:  ТАСС
