Toyota отзывает более 1 миллиона машин по всему миру: причины

Компания Toyota отзывает более 1,28 млн авто из-за сбоя программного обеспечения

Компания Toyota Motor из Японии сообщила о намерении отозвать 1,28 миллиона автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства транспорта Японии.

В отзыв попадают 42 модели, выпущенные в период с сентября 2021 года по сентябрь 2025 года, включая Voxy, RAV4 и Prius. Также под отзыв попали Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500, электромобиль Subaru Solterra и некоторые другие модели.

Причиной отзыва стала неисправность программного обеспечения, отвечающего за работу панорамного обзора.

При включении заднего хода и сразу после запуска двигателя изображение с камеры может искажаться, пропадать или временно останавливаться, что создает угрозу безопасности. По информации Минтранса Японии, было зафиксировано 26 таких инцидентов.

Ранее «За рулем» сообщал, как изменить введение утильсбора, чтобы не шокировать общество.

Источник:  Прайм
