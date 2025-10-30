Toyota отзывает более 1 миллиона машин по всему миру: причины

Компания Toyota отзывает более 1,28 млн авто из-за сбоя программного обеспечения

Компания Toyota Motor из Японии сообщила о намерении отозвать 1,28 миллиона автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства транспорта Японии.

В отзыв попадают 42 модели, выпущенные в период с сентября 2021 года по сентябрь 2025 года, включая Voxy, RAV4 и Prius. Также под отзыв попали Lexus RX350, Lexus RX450, Lexus LS500, электромобиль Subaru Solterra и некоторые другие модели.

Причиной отзыва стала неисправность программного обеспечения, отвечающего за работу панорамного обзора.

При включении заднего хода и сразу после запуска двигателя изображение с камеры может искажаться, пропадать или временно останавливаться, что создает угрозу безопасности. По информации Минтранса Японии, было зафиксировано 26 таких инцидентов.

