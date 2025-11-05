Россияне разочаровались? Продажи этой популярной в РФ марки обвалились

Продажи автомобилей бренда Kia в России упали в два раза

Компания Kia Corporation опубликовала результаты своих продаж за первые девять месяцев 2025 года. В период с января по сентябрь объем реализации на глобальном уровне составил 2,37 млн автомобилей, что на 2,3% больше по сравнению с предыдущим годом. В то же время ситуация в России выглядит сильно отличающейся.

В Южной Корее наблюдается рост продаж на 3,5%, который достиг 414 тыс. автомобилей, а за пределами страны было реализовано 1,95 млн машин, что на 2,1% больше.

Однако на российском рынке, как сообщил Сергей Целиков, руководитель агентства «Автостат», за девять месяцев текущего года было зарегистрировано всего 6315 новых легковых автомобилей Kia. Это вдвое меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, что составляет снижение на 50,9%.

Поставки автомобилей Kia в Россию на данный момент официально отсутствуют; продажами занимаются только параллельные импортеры, работающие через физических лиц. Ожидается, что в дальнейшем объемы продаж будут еще больше снижаться: начиная с 1 декабря ассортимент моделей будет ограничен новым утильсбором, и россияне уже практически выкупили все доступные автомобили на импортных рынках.

Доля российского рынка в общем объеме продаж Kia в 2025 году составила 0,2%, хотя до 2022 года этот показатель превышал 7%.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

«За рулем» можно читать и в Телеграм