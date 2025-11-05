Популярная корейская марка переписала цены на все модели в России

#
Автомобильный производитель KGM повысил стоимость кроссоверов Tivoli и Korando во всех вариантах комплектации на 100 тысяч рублей.

Теперь кроссовер Tivoli стоит от 2,94 млн до 3,54 млн рублей, в зависимости от выбранной комплектации. При этом на автомобили 2024 года выпуска предоставляется прямая выгода в размере 250 тыс. рублей, с учетом которой их можно купить за 2 690 000-3 290 000 рублей.

Кроссовер Korando также стал дороже на 100 тысяч рублей, и теперь его цена начинается от 3,34 млн рублей.

Модель KGM Tivoli оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и шестиступенчатой автоматической трансмиссией японского производителя Aisin. Средний расход топлива автомобиля составляет 7 литров на 100 км, а дорожный просвет равен 178 мм.

KGM Tivoli впервые появилась на рынке под маркой SsangYong и прошла три рестайлинга. Бренд SsangYong был переименован в KGM после банкротства компании и передачи под контроль нового владельца.

Кроссовер KGM Korando предлагается в трех комплектациях и работает с одним 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, который развивает 163 л.с. и крутящий момент 280 Нм. Автомобиль также оснащен шестиступенчатым автоматом Aisin. Гарантия на кроссоверы составляет пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров.

Ранее «За рулем» сообщал, какие модели Toyota попадут под льготный утильсбор.

05.11.2025 
